Milan, Andrade convinto: “Leao può vincere il Pallone d’Oro”

Jorge Andrade, ex difensore del Porto, ha parlato così ai microfoni di TMW riguardo Leao e la possibilità di vincere il Pallone d'Oro

Intervistato dai microfoni di TMW, Jorge Andrade, ex difensore del Porto, ha parlato del suo connazionale Rafael Leao e della possibilità di vincere un trofeo ambito come il Pallone d'Oro: "Io lo conosco da quando era bambino, ha questo modo tranquillo di stare in campo, ma quando prende palla diventa un leone. Se la testa sta bene, può vincere il Pallone d’Oro: è troppo forte".