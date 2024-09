Ordine: “Se le cifre che si leggono sono reali, Milan-Rabiot è impensabile”

Franco Ordine ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan a Telelombardia. Dopo l'infortunio di Ismael Bennacer, che lo vedrà fuori dal campo per circa 3 mesi, il Milan deve colmare il buco. L'algerino ha lasciato con anticipo il ritiro della propria nazionale, causa lesione di terzo grado al polpaccio. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile approdo di Adrien Rabiot in rossonero. La società meneghina sembra però intenzionata a puntare sui propri giovani. In caso di necessità saliranno in prima squadra Kevin Zeroli e Silvano Vos. Ecco le parole di Ordine sulla vicenda: