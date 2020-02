Milan, R. Antonelli: “Rebic? Sta decisamente meritando il posto”

ULTIME NEWS MILAN – Dopo un inizio di stagione completamente in ombra, Ante Rebic si è preso il Milan a suon di gol e prestazioni convincenti. In pochi si aspettavano questo exploit del croato, ma Roberto Antonelli, ex calciatore del Milan, ha sempre creduto in lui. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Rebic? A inizio stagione mi stupivo perché lui come Leao e altri non giocavano. Ora sta decisamente meritando il posto”. Intanto il Galatasaray sta puntando un titolare del Milan per il prossimo giugno: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

