Giroud: “Vedo il punto di forza del Milan nell’attacco, tutti complementari”

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan e attualmente pilastro dei Los Angeles FC, ha parlato del punto di forza della sua ex squadra

"L'attacco. Sono andato via io ma hanno diversificato bene … Alvaro Morata, Tammy Abraham, Rafael Leao, Christian Pulisic, Luka Jović, Noah Okafor, Samuel Chukwueze. Quanti sono, sette? Non so se in Italia e in Europa ci sono squadre che possono vantare tanta varietà e complementarietà".