Milan, Pulisic: 'Settimana deludente'. Sul giocare da trequartista...

Milan, Pulisic deluso dopo le sconfitte con gli USA: "Non siamo al meglio, dobbiamo..."

"E' stata una settimana deludente ovviamente. Dobbiamo riprenderci, non siamo al meglio in questo momento. Ora possiamo solo giocare al meglio nelle nostre squadre ed essere il meglio che possiamo essere. Quando torneremo qui qualcosa dovrà cambiare e migliorare. Non ho tutte le risposte ora. Il sentimento non è buono, serve cambiare in estate perché abbiamo un grande torneo davanti a noi. Giocare da trequartista? Mi piace tanto, nelle ultime due partite (con gli USA) non ho ricevuto quanti palloni volessi, può essere dura a volte, ma mi sento bene in quel ruolo. Questa squadra è tutto per me, ci tengo tantissimo alla squadra e al Paese".