Milan, Pulisic: “Il mio ruolo? Bella domanda. Mi sento a mio agio come ala”

Christian Pulisic , nuovo giocatore del Milan , nella giornata di ieri ha parlato in conferenza stampa da Los Angeles , dove il Diavolo si trova in ritiro. Lo statunitense ha poi concesso una lunga intervista ai microfoni di 'Bleacher Report'. Ecco, di seguito, le sue parole.

Sul ruolo: "È una bella domanda. Nella mia prima settimana qui, ho giocato più all'ala, dove mi sento molto a mio agio. In queste due partite di precampionato avrò delle opportunità, magari in posizioni diverse. Io sono un giocatore molto diretto, aggressivo: mi piace andare dritto verso la porta, mi piace segnare gol e creare assist. Questo è quello che posso portare e ciò per cui mi hanno portato qua".