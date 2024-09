Milan, Pulisic su Pochettino: “Spero porti una cultura pronta a combattere”

I prossimi Mondiali si giocheranno proprio negli Stati Uniti e Pulisic vuole una squadra pronta. Con un allenatore così esperto come Pochettino si può fare il salto di qualità. Serve un cambio di mentalità, un cambio culturale . Gli Stati Uniti hanno iniziato un processo in quella che è la visione del calcio nel paese.

Ora manca il salto definitivo. Sempre più giocatori americani giocano in Europa: Pulisic, McKennie, Musah, Balogun, Pepi, Reyna ecc... Quello che spera l'esterno del Milan è che gli Stati Uniti arrivino pronti tra due anni, non si può sbagliare. LEGGI ANCHE: Milan, passi in avanti per il nuovo stadio a San Donato: costi e tempistiche >>>