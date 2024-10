Pellegatti: “Milan? Mi ha colpito Pulisic. Mostra qualità e creatività”

Infine, il noto giornalista ha concluso con un pensiero sulla serata di Champions dei rossoneri, ma anche della Juventus: "Mi aspettavo di più sicuramente dalla Juventus. Il suo stop contro lo Stoccarda, una squadra non irresistibile in Bundesliga, ha sorpreso negativamente. Anche il Milan, fermo al venticinquesimo posto, è al di sotto delle aspettative, ma l'alto livello degli avversari affrontati offre qualche attenuante". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Napoli: sorprese in difesa e sulla trequarti. Leao, altra 'bocciatura'? >>>