Pulisic: “Ricardo Kaká per me è stato il più grande al Milan”

Christian Pulisic , fantasista statunitense che il Milan ha prelevato dal Chelsea per 22 milioni di euro bonus inclusi in questa sessione estiva di calciomercato , ha parlato - in esclusiva - ai microfoni di 'Milan TV' ( QUI IL PEZZO COMPLETO ). Ecco un estratto delle sue parole sugli idoli in rossonero.

"Nella storia del Milan, Ricardo Kaká per me è stato il più grande: tra tutti quelli che ho visto giocare in rossonero, era un idolo per me. È stato bello vederlo andare a giocare negli USA, adoravo il suo stile e lo ammiro molto".