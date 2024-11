Jordan Love, la stella dell’NFL che ama il calcio: “Pulisic è fenomenale”

Sul calcio europeo: "Se ho mai visto una partita di calcio? No, ma è uno sport che sta crescendo tantissimo anche negli Usa. Non ho un club che seguo con passione. Guardo le partite della nazionale statunitense, soprattutto quando c'è il Mondiale. Tra due anni devo trovare il modo di assistere a una gara dal vivo dato che sarà negli Stati Uniti. Mi piacerebbe tantissimo respirare l'atmosfera dello stadio. Mi piace vedere i giocatori più forti come Messi e Cristiano Ronaldo".