Impallomeni: “Milan in cortocircuito. Vorrei sapere la verità da Pulisic”

Fonseca come può riprendere il comando del Milan?

"Non è semplice, si parla di giocatori chiave, quelli che sarebbe difficile escludere. La gestione dello spogliatoio spetta a Fonseca, ma mi sarei aspettato un intervento più deciso da parte della dirigenza. Credevo che il Milan avesse superato la crisi, invece la realtà è diversa. A Firenze la vera notizia è stata il 'Why?' di Pulisic, che solitamente appare molto tranquillo, quindi qualcosa non va. È un cortocircuito, e non so come se ne possa uscire. Mi piacerebbe sapere da Pulisic come sono andate davvero le cose. Se ti fai togliere il pallone per il rigore, subisci una decisione del genere, e poi ti permetti di dire certe cose all'allenatore? Ormai sembra essere diventato il simbolo della crisi del Milan. Non so se si possa risolvere la situazione, e al momento non vedo un sostituto ideale".