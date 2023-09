Milan, Pulisic: “Sogno il gol nel derby. Siamo fiduciosi per lo scudetto”

Sui due momenti in questo inizio col Milan: «La prima partita, a Bologna. È stata una gran serata. E il riscaldamento della prima partita a San Siro, mentre camminavo alzavo la testa e vedevo tutti quei tifosi. Bellissimo».

Sullo stadio più bello in cui ha giocato: «Ho giocato in alcuni dei migliori stadi al mondo ma San Siro è uno dei più impressionanti. Ricordo anche l’atmosfera arrivando allo stadio da avversario, con il Chelsea. Era incredibile».

Su chi sia più forte tra Inter e Milan: «Diciamo che un derby è l’occasione perfetta per scoprirlo».

Sulla qualità migliore dell'Inter: «La squadra è forte ed è difficile giocarci contro, come dimostra anche la finale di Champions. Se devo scegliere una qualità, dico che sanno difendere molto bene con un blocco basso e allo stesso tempo hanno la qualità per fare gol in contropiede».

Sui compagni che lo hanno impressionato: «Beh, difficile. Ruben (Loftus-Cheek, ndr) è un giocatore fortissimo, lo conosco bene. E Reijnders ha una grande abilità con la palla, è speciale. Per me, è top top, un giocatore di primissimo livello».

Su un sogno per il derby: «Fare gol, come per ogni attaccante. Oppure dare un assist, che è sempre bello. Ho voglia di giocare il derby e la Champions, non vedo l'ora. Abbiamo cominciato alla grande, so che faremo il meglio possibile e voglio vincere, che alla fine è sempre la».

Sullo scudetto: «Siamo fiduciosi per lo scudetto, abbiamo giocatori forti, sono arrivati ottimi calciatori, c’è un grande mix di talento. Possiamo vincere, dobbiamo solo continuare a lavorare e a giocare così».

Su Cardinale: «Ho avuto solo una conversazione con lui, mi ha detto che era entusiasta di avermi al Milan e per me è lo stesso. Fin qui in Italia è stata una grande esperienza».

Sull'Italia: «La cultura qui è molto diversa rispetto a Londra, in alcune cose in Italia il ritmo è più lento e questa cosa che posso avere il sole ogni giorno mi piace molto. Gli italiani... beh, non parlano così bene inglese ma sono gentilissimi, mi aiutano sempre, sono molto amichevoli».

Sulla casa a Milano: «Diciamo in una zona a metà tra Milano e Milanello...».

Su Pulisic nella vita: «No, io sono introverso, non sono certo la persona più espansiva al mondo. Mi piace stare per conto mio, rilassarmi, fare le mie cose. In una cosa faccio eccezione: sono iper competitivo».

Milan, Pulisic: "Pioli può essere duro, certe volte" — Su Leao: «Rafa è già uno dei migliori giocatori al mondo, su quella fascia con lui e Theo siamo fortissimi. Mi diverto molto a giocare con loro».

Su Giroud: «Direi che è lo stesso in molte cose e in molti sensi. Mi colpisce perché segna sempre, è sempre nella posizione giusta. Sul campo ci troviamo molto bene. E poi è una persona fantastica».

Su Pioli: «Pioli può essere duro, certe volte. Ti dice la sua opinione duramente e questo mi piace, è quello che cerco in un allenatore. Mi piace che dica quello che pensa».

Sul compagno più matto, nel senso buono: «Yacine Adli. Quel ragazzo mi diverte».

Sul più silenzioso: «Forse Pierre. Pierre Kalulu».

Sul più intelligente in campo: «Krunic».

Su un calciatore con cui sarebbe bello andare in vacanza: «Rafa Leao».

Su uno sportivo da cui prendere ispirazione: «Aaron Rodgers, quarterback appena passato ai miei Jets. Anche se sono di parte, ai Jets mi piacciono anche Sauce Gardner e Breece Hall. Nel basket, Kyrie Irving e LeBron James».

Su un difetto da cambiare: «Voglio essere più aperto, più estroverso, parlare in italiano magari. L’Italia mi aiuterà».

Sugli scacchi: «Ah, gioco ancora. Ogni giorno della mia vita».

