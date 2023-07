Christian Pulisic , fantasista statunitense che il Milan ha prelevato dal Chelsea per 22 milioni di euro bonus inclusi in questa sessione estiva di calciomercato , ha parlato - in esclusiva - ai microfoni di 'Milan TV' ( QUI IL PEZZO COMPLETO ). Ecco un estratto delle sue parole sugli USA e il Chelsea.

Sugli Stati Uniti d'America e la cultura per il 'soccer': "Vengo dagli USA, dove il calcio non è lo sport principale, ma è cresciuto molto da quando ho iniziato io e quando torno a casa è bello vedere tanti tifosi di calcio. Sono davvero orgoglioso, non avrei mai immaginato che sarei arrivato fin qui, di poter giocare in Europa da professionista e in un club come il Milan. Sono davvero onorato e grato per il sostegno che ho ricevuto".