Milan-PSG, Pioli: “Dobbiamo giocare sempre a questo livello”

Intervistato da L'Equipe, Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato dopo la vittoria in Champions League del Milan contro il PSG: "È il calcio, abbiamo perso sabato scorso contro l'Udinese (0-1 in casa), abbiamo realizzato in particolare nel primo tempo una grande partita a livello di calcio giocato. Se vogliamo competere ai massimi livelli europei, dobbiamo giocare a questo livello. Mi aspettavo questo tipo di reazione, conosco bene i miei giocatori. A livello mentale, hanno risposto, abbiamo dimostrato che la sconfitta di sabato non era normale".