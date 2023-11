Milan-PSG 2-1, Sacchi: “Vi spiego perché Leao mi fa arrabbiare”

"Nella ripresa, invece, i rossoneri si sono sistemati, mi sono sembrati decisamente più ordinati e più compatti e sono riusciti ad accorciare e a raddoppiare sugli esterni - ha detto Sacchi su Milan-PSG -. Tutti hanno dato l’anima, tutti si sono impegnati al massimo e questo è un aspetto molto positivo, soprattutto perché si veniva dalla brutta sconfitta casalinga contro l’Udinese in campionato".

"La vittoria sul PSG è una risposta importante del gruppo che, tuttavia, adesso ha l’obbligo di proseguire su questo percorso - il parere di Sacchi sulla partita del Milan di Pioli -. Per non avere alti e bassi, per non soffrire di cali di tensione e di attenzione è fondamentale avere un grande spirito di squadra e fortissime motivazioni".

"Leao non sfrutta le qualità impressionanti che ha" — "Direi che ieri sera il Milan ha messo in mostra queste qualità. Ma avete visto la potenza, le accelerazioni e la forza di Ruben Loftus-Cheek? A centrocampo ha sempre avuto la lucidità per respingere gli attacchi avversari e l’energia per riproporsi in avanti. È stato bravissimo, ma devo ammettere che mi sono piaciuti tutti".

"Hanno battagliato, hanno sofferto tutti assieme, si sono dimostrati un collettivo - il commento di Sacchi su Milan-PSG -. Da sottolineare la grande prestazione di Rafael Leao. Il portoghese, che a mio avviso ha qualità impressionanti e mi arrabbio ogni volta che non le sfrutta (perché è proprio un peccato...), è rientrato per dare una mano ai compagni in fase di contenimento, ha piazzato una serie incredibile di scatti e in questo modo, oltre a creare problemi al Paris Saint-Germain, ha dato coraggio a tutta la squadra".

"Le ripartenze di Leao, nella ripresa, sono state davvero devastanti: impossibile fermarlo. E poi come non citare il colpo di testa di Olivier Giroud: perfetto per tempismo, precisione e potenza impressa al pallone. E badate che l'avversario diretto era Milan Skriniar, uno che di testa si fa rispettare. Da 'San Siro' un segnale di speranza per il futuro, insomma. Sia per la Champions League sia per il campionato", la chiosa dell'ex tecnico del Diavolo sulla partita di Champions.

