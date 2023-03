Milan, Pruiti: “Per legge, non si può edificare nel Parco Sud”

"Il Parco Sud semplicemente, per legge, non può permettere di edificare niente sul suo territorio che non sia il recupero dell'esistente o lo sviluppo del parco agricolo. Mi spiego: alla Maura vogliono fare una pista per cavalli? Nessun problema. Vogliono fare altre stalle? Idem. Ci vogliono mettere un campo da tennis? Ecco, il problema c'è. E se c'è un problema per un campo da tennis figurarsi per uno stadio da 60 mila persone. No, impossibile. E infatti nessuno ha chiesto niente, a noi del Parco. Anche perché se lo facessero la domanda probabilmente si fermerebbe al protocollo, neanche sarebbe presa in considerazione dal direttivo. A meno che la Regione Lombardia non cambi la legge regionale sui parchi. Peraltro già ci stanno commissariando e quindi anche se arrivasse una richiesta noi non potremmo fare altro che replicare che siamo in ordinaria amministrazione". Milan, la firma di Giroud attesa settimana prossima