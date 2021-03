Milan Primavera, Stanga: “Ecco i miei punti di forza. Giunti? E’ esigente”

Luca Stanga, terzino destro del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco cosa ha detto il calciatore

Luca Stanga , calciatore del Milan Primavera, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole di Stanga: "Posso ritenermi soddisfatto del mio percorso. Se oggi posso giocarmi le mie chance in Primavera è merito del percorso che ho fatto e dei mister che ho avuto"

Sulla ripresa del campionato: "E' stato bellissimo tornare a giocare perchè noi siamo abituati a fare gli allenamenti settimanali in base alla partita di domenica. Senza il riferimento della gara è difficile mantenere alta la concentrazione. Quindi è stato molto importante per noi incominciare a giocare. Il modo migliore per crescere è quello di giocare le partite".