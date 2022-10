Milan primavera, Simic: “Segnare al Chelsea è una sensazione incredibile”

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Jan Carlo Simic ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il pareggio contro il Chelsea in Youth League: "Segnare il primo gol è una sensazione incredibile, soprattutto contro una squadra come il Chelsea. Abbiamo giocato una buona partita, ma vogliamo fare ancora meglio settimana prossima per prenderci i tre punti. Tra campionato e Youth League la qualità dei giocatori non è tanto diversa, quello che cambia è l'esperienza di una trasferta lunga con tutto il gruppo. È un'esperienza diversa e molto bella, siamo contenti di viverla: è qualcosa che ci aiuta a crescere, è il motivo per cui giochiamo a calcio". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>