Milan Primavera, Mangiameli: “In alcuni momenti ci vuole più malizia”

Fabio Barera

Federico Mangiameli, che milita nel Milan Primavera, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan Tv, durante la quale ha toccato molti temi importanti. Di seguito le sue parole.

Milan Primavera, le parole di Federico Mangiameli — "È stata una vittoria importante perchè ci da entusiasmo e fiducia anche per affrontare le prossime partite e per riportare il Milan dove merita di stare. Sicuramente è una carica che ci dà anche per preparare la prossima partita con la Fiorentina, che è una squadra forte, che gioca bene, ed esperta. Possiamo competere anche noi in questo campionato. Abbiamo voglia di fare una partita tosta dal punto di vista caratteriale, dove dobbiamo prestare moltissima attenzione in tutti gli aspetti, sia in fase offensiva che difensiva".

"I dati sui gol subiti e i gol fatti in casa sono sicuramente frutto del lavoro svolto da tutti gli undici in campo. I gol che subiamo sono derivati spesso da una pressione fatta non bene dagli attaccanti. I gol fati, invece, sono frutto di una corretta costruzione dal basso e dal lavoro di squadra".

"Come squadra dobbiamo migliorare il fatto che in alcuni momenti ci voglia un pochino in più di malizia. Sono molto emozionato per l'esordio, perché ho fatto doppietta alla prima partita nella Primavera e farlo con i colori che tifavo da bambino è stato più soddisfacente"

"Abate mi chiede di portare alla squadra le mie caratteristiche, come proteggere palla, lavorare spalle alla porta, cercare il duello aereo e farmi trovare pronto in area. Sicuramente c'è tanta voglia di migliorarsi in classifica e a livello personale. Come squadra e come giocatori cerchiamo sempre di dare il massimo in allenamento per poi riportarlo in partita".

"La Youth League è un obiettivo concreto e una grandissima opportunità, perché hai la possibilità di misurarti in campo internazionale. Adesso abbaiamo il campionato e ci concentriamo su quello. In Europa dipende dalla squadra che incontri, alcune sono più fisiche, alcune hanno più intensità, sono più tecniche. Il bello è che c'è diversità tra tutte le squadre".