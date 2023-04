Milan Primavera, Carbone: “Vogliamo arrivare in fondo alla Youth League”

Angelo Carbone ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan Primavera e la volontà di arrivare in fondo in Youth League

Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky', parlando anche della volontà da parte del Milan Primavera di arrivare in fondo in Youth League. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Angelo Carbone — Sulla semifinale contro l'Hajduk Spalato: "E' una bella soddisfazione per tutto il Milan, ma anche per tutto il calcio italiano. Ci fa onore essere qui. E' una partita con tanti tifosi, speriamo di fare bene".

Su Ignazio Abate:"L'anno scorso ha allenato i nostri Under 16, arrivando in finale scudetto. E' un ragazzo che studia, si aggiorna e ha grande voglia di trasmettere qualcosa ai ragazzi. E' molto stimato dentro il gruppo. Oggi siamo qui e vogliamo arrivare fino in fondo.

Sul DNA del Milan:"E' qualcosa di particolare. Il Milan è una società che ha un feeling particolare con l'Europa. Ci siamo divertiti negli anni passati. Speriamo in bene e incrociamo le dita".

Sui derby di Champions League:"Saranno giorni difficili. Abbiamo avuto la fortuna di viverla qualche anno fa e per fortuna era andata bene. Chi ha vissuto quei giorni dice che sono stati giorni difficili. Se ne parla già tanto anche in città, è una sfida importante per tutti".

Sul Milan Primavera:"Se c'è già qualcuno pronto? Non farò nomi, ci sono giocatori con buone prospettive, poi però quando si gioca il calcio vero entrano in gioco altre componenti. Ci sono buoni elementi, ma serve pazienza e fiducia, bisogna saper aspettare".