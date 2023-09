Milan Primavera, Abate: “Alleno un gruppo che ha grande umiltà”

Le parole di Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera

"Era importante prima di tutto la prestazione. Siamo venuti qui con grande personalità, eravamo molto più giovani di loro, ma penso che in campo non si sia visto. È una squadra che voleva portare a casa il risultato in tutti i modi e abbiamo cercato di adattarci al tipo di partita. Possiamo diventare più puliti e più padroni nel palleggio, però i ragazzi hanno cercato di farlo con qualità. Invece il secondo tempo è stata una partita più di carattere, più sporca e sono contento di aver fatto un secondo tempo così. Siamo rimasti dentro la partita, non abbiamo subito gol. Chi è entrato è entrato con grande cattiveria agonistica. Sono contento dei ragazzi. Poi dobbiamo accantonarla velocemente perché Martedì abbiamo l'esordio in Europa, siamo fieri e orgogliosi e cominceremo a prepararla da domani mattina".