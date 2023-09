Milan Primavera, Abate: “Abbiamo sofferto quando dovevamo soffrire”

"Nel primo tempo siamo partiti bene, abbiamo avuto quattro o cinque palle gol importanti e siamo andati sotto nel nostro momento migliore. Dobbiamo crescere da quel punto di vista, non possiamo non sbloccare la partita con determinate palle gol. Poi le partite si complicano e siamo stati bravi a non traballare in quei 15 minuti, dove il Bologna ci aveva messo nella nostra metà campo. Poi abbiamo ripreso il pallino senza mai perdere la bussola e siamo stati squadra, segno di maturità. Nel secondo tempo siamo entrati dentro con una grinta, i ragazzi hanno trascinato anche me dalla panchina. Volevano cambiare la partita e sono caratteristiche importanti che non ci devono mai abbandonare nel nostro percorso. Incontriamo ragazzi più grandi di noi e ci vuole questo carattere, questa qualità". LEGGI ANCHE: Milan, alcune curiosità sul nuovo acquisto Jovic >>>