Milan Primavera, Abate: “Dobbiamo lavorare sulla voglia e l’ambizione”

Infine, Abate ha concluso: "Noi siamo qui per aiutare i ragazzi, per il percorso di crescita e dobbiamo cercare di farli crescere il più possibile. Poi se cresce il singolo cresce anche il gioco. Per quanto riguarda la Youth League, ogni partita può essere decisiva. Incontriamo squadre forti, settori giovanili all'avanguardia. Quindi per noi sarà un piacere affrontarli, ci farà crescere. Vediamo, senza mettere troppa pressione sulla squadra, ma anche noi quest'anno giochiamo sotto età". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>