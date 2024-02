Milan Primavera, Abate: “Camarda fa reparto da solo. Spesso mi chiede …”

Milan Primavera, Abate: "Camarda ha fatto fatica a inizio anno, ma ..."

"Al di là del gol all'inizio dell'anno abbiamo scelto di portare Camarda su di categoria, sapendo le difficoltà che avrebbe potuto affrontare. Quando trova i due centrali del 2004 fa fatica e ha trovato difficoltà nei primi mesi, ma le qualità non le scopro di certo io. È competitivo, mi chiede spesso di fare lavoro extra e gli ho messo dentro che deve giocare per la squadra. Ho la sensazione che inizi a fare reparto da solo, i colpi li ha e non deve perdere l'umiltà. Ha i valori giusti e ha tutto davanti a sé per fare una grandissima carriera".