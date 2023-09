Milan Primavera, Abate: “Contento per Bartesaghi, ma ora arriva il difficile”

Sull'esordio in Serie A di Bartesaghi: "Ha emozionato anche me però è un orgoglio per tutti gli allenatori che hanno avuto Davide da ragazzino, una soddisfazione per tutto il mondo Milan. Ora arriverà il difficile, perché lo guarderanno con occhi diversi però deve continuare a lavorare con testa bassa ed umiltà, leggendo pochi giornali. Poi ha tutte le qualità per mettere in difficoltà l'allenatore e quell'ambiente lo farà crescere sotto tutti i punti di vista. Sono contento per lui". LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, le probabili formazioni: turnover moderato per Pioli >>>