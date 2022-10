Milan Primavera, Abate: “Con questo spirito possiamo solo crescere”

Il Milan Primavera vince e convince in casa del Bologna. I baby rossoneri hanno schiantato i rossoblù con un rotondo 3-0 grazie alla doppietta di Mangiameli e al gol di Alesi. Per il Milan si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro il Cagliari. Al termine del match, Ignazio Abate ha rilasciato queste dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Abbiamo fatto una buona gara, con un approccio giusto, stiamo migliorando e cominciamo ad avere più consapevolezza dei nostri mezzi. Con questo atteggiamento e questo spirito possiamo solo che crescere, sono contento perché a turno stanno avendo tutti spazio. Dobbiamo continuare così e testa a Londra, non c'è tempo per festeggiare". Milan, le top news di oggi: ecco come stanno Saelemaekers e Origi.