Milan ai preliminari d’Europa League? Pioli vede già il lato positivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Inutile girarci troppo attorno. Il Milan rischia, molto concretamente, di dover giocare tre preliminari a settembre per accedere alla fase a gironi d’Europa League 2020/2021. Fortuna si tratterà soltanto di una sfida in gara secca, senza andata e ritorno (in quel caso sarebbero state sei le partite).

Il rischio è concreto perché, a due giornate dalla fine, la Roma è a +4 sul Milan. Non solo, i giallorossi giocheranno le prossime due partite con due squadre (Torino e Juventus) senza motiviazioni alcune, come del resto le avversarie del Milan, va detto. Ma i rossoneri sono costretti a vincerle entrambe, ai giallorossi basta vincerne una delle due.

È meglio cominciare a pensare dunque alla possibilità che il Milan a settembre debba giocare tre partite preliminari per accedere in Europa League. Oggi in conferenza stampa Stefano Pioli ha parlato brevemente proprio di questo. Il mister guarda già al bicchiere mezzo pieno: “Giocare tanto significa migliorare. Se li giocheremo, ci faremo trovare pronti”. Iniziare la stagione con tante partite può non far piacere, ma nel caso ci si trovi obbligati a farlo, tanto vale sfruttarle al meglio per studiare e trovare automatismi che, quando le partite saranno importanti, potranno tornare preziosi.

Poi si sa, sarebbe meglio non farli questi tre preliminari perché “alle partite di campionato si aggiungerebbero tre preliminari, vuol dire giocare subito tanto e fare una preparazione limitata“. Pioli non è uno sprovveduto, ma nemmeno uno che guarda troppo lontano dalla realtà. La realtà è quella che il Milan, salvo miracoli, a settembre sarà costretto a giocare tre partite in più rispetto a tutti gli altri club italiani.

LOTTA AL QUINTO POSTO: L’ANALISI COMPLETA >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA >>>