Milan, Prandelli: “Maldini? Una bandiera. Sulla nuova proprietà…”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta anche di un'intervista a Cesare Prandelli in cui parla anche del Milan

Cesare Prandelli , ex ct dell'Italia ed ex allenatore della Fiorentina, ha parlato del calcio italiano e anche del Milan . Ecco un estratto delle sue parole a La Gazzetta dello Sport.

Sull'addio di Maldini al Milan: «Una bandiera che ha riportato lo scudetto e non trova l’accordo sorprende. Bisogna capire che cosa vogliono questi che sono fondi d’investimento. Ricordiamoci che vogliono guadagnare. Sulla Juve dico solo che a livello d’immagine per il calcio italiano non è bello, però esistono le regole e vanno rispettate».