Milan, Borghi: “Leao è un lusso per questo Portogallo”

Il Milan è al momento in pausa, come tutto il calcio italiano. I riflettori sono tutti puntati sui Mondiali 2022 in Qatar. I rossoneri hanno 7 giocatori impegnati nella competizione mondiale. Fra questi c'è anche Rafael Leao, stella della squadra di Stefano Pioli. In questi anni è diventato decisivo per le sorti del club di Milano, vincendo il premio di MVP della Serie A 2021/22. Con il suo Portogallo, però, non è la stessa cosa, nonostante il gol lampo siglato contro il Ghana.