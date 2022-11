Calciomercato Milan – Sportiello sempre più vicino in estate

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un secondo portiere in vista della prossima stagione. Con Cirprian Tatarusanu e Mirante in scadenza di contratto, i rossoneri avranno bisogno di un nuovo estremo difensore da mettere dietro a Mike Maignan . Secondo le ultime di calciomercato , il nome potrebbe essere quello di Marco Sportiello .

Calciomercato Milan, Sportiello sempre più vicino

Secondo quanto riportato da numero-diez.com l’Atalanta avrebbe decisamente problemi di affollamento nel ruolo di portiere. Con Musso e Sportiello a contendersi il posto e Gollini e Carnesecchi che dovrebbero rientrare dai rispettivi prestiti. Per questo, l’Atalanta avrebbe deciso di non rinnovare il contratto diMarco Sportiello, in scadenza a giugno 2023. Così facendo, il portiere sarebbe libero di firmare a zero con chiunque egli voglia. L'ipotesi del Milan si fà sempre più avanti, andando a sostiture Ciprian Tatarusanu. Calciomercato Milan – Chi per l’attacco? Un colpo sembrerebbe sfumato