Milan-Porto, Calabria: “Pagherei tanto per un mio gol decisivo”

Davide Calabria, alla vigilia di Milan-Porto, ha parlato della partita di Champions League. Queste le dichiarazioni del terzino rossonero

Domani la prima di tre finali in Europa: “Sì, sicuramente è stimolante. È il nostro obiettivo. Il Milan è all’altezza delle partite difficili e noi dobbiamo essere pronti ad affrontarle nel migliore dei modi. Sicuramente non sarà facile, sono tutte grandissime squadre, è un girone molto complicato ma abbiamo le possibilità di vincere. A partire da domani cercheremo di dare il meglio per provare a portare a casa i tre punti”.

Su Ibrahimovic: “È un giocatore importante per noi, quindi sicuramente averlo o non averlo cambia. È un’opzione in più per la squadra e per il mister quindi può fare solo che bene". Le Top News di oggi: problemi per Ballo-Touré, panchina per Rafael Leao in Milan-Porto?