Milan, Ponciroli: “Ibrahimovic è una benedizione per chi ama il calcio”

"Re Zlatan. Lo svedese sta scaldando i motori. Avverto tanti dubbi sul suo (ennesimo) ritorno in campo. Lo dico da sempre: mai scommettere contro Ibrahimovic. Non mi interessa la sua età, non mi preoccupano i suoi muscoli indolenziti, neppure quanto giocherà, so solo che uno come lui è una benedizione per chi ama il calcio. In un momento in cui si discute (animatamente) solo di questioni extra campo, è bello sapere che c'è un campione che sta per tornare. Inoltre, torna proprio nel momento di massimo bisogno. Il Milan ha bisogno del suo leader, ovvero Re Zlatan. Ci sono storie d'amore che non terminano mai. Re Zlatan è uno di quei giocatori che non smetterò mai di idolatrare".