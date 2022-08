Milan, Pobega sulla Nazionale: “Un onore ed un piacere. Emozionante”

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club dopo il rinnovo di contratto, parlando anche di Nazionale. Questo, in particolare, il passaggio sull'Italia: "Per me è sempre un onore e un piacere andare e fare il meglio possibile in Nazionale. Anche lì l'esordio contro la Germania è stata un'emozione bella, difficile da spiegare, però emozionante perché la Nazionale è sempre la Nazionale. Uno degli obiettivi che spero di togliermi è con la maglia azzurra". Milan, urge un centrocampista: le idee di Maldini e Massara.