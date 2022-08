Pobega: “C’è voglia di far bene. Vogliamo toglierci delle soddisfazioni”

Pobega sulla Nazionale : "Per me è sempre un onore e un piacere andare e fare il meglio possibile in Nazionale. Anche lì l'esordio contro la Germania è stata un'emozione bella, difficile da spiegare, però emozionante perché la Nazionale è sempre la Nazionale. Uno degli obiettivi che spero di togliermi è con la maglia azzurra".

Pobega sugli obiettivi: "Il mio obiettivo ogni anno è quello di crescere. Siccome ogni anno si può migliorare, dopo è normale che ci vogliamo togliere delle soddisfazioni e crescere come gruppo. Io ce le ho ben chiare, magari per scaramanzia cerco di non dichiararle, me le tengo per me e cercherò di lavorare per raggiungerle". Milan, urge un centrocampista: le idee di Maldini e Massara.