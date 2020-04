Milan, Pobega: “Ibrahimovic? Fa la differenza, tutti lo vorrebbero”

ULTIME NEWS MILAN – Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito al Pordenone, è stato intervistato da ‘TuttoMercatoWeb’. Che elogio per Zlatan Ibrahimovic! Ecco le sue parole: “Ibrahimovic può lasciare il Milan? Uno come lui vorrebbero averlo tutti nella propria squadra, fa la differenza. Non c’è giocatore al mondo che non lo vorrebbe in squadra. Ma c’è chi dovrà gestire e trattare la situazione”. Pobega ha anche parlato di un suo eventuale ritorno al Milan, LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI >>>

