Milan, Pobega: “Gattuso, il primo che non mi ha trattato da ragazzino”

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha avuto Gennaro Gattuso come allenatore ai tempi della Primavera. Lo ha ricordato a 'Tuttosport'

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan l'anno scorso in prestito al Torino, ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola (LEGGI QUI TUTTE LE ALTRE DICHIARAZIONI). Cresciuto nel settore giovanile del club rossonero, Pobega ha avuto qualche anno fa Gennaro Gattuso come allenatore nella formazione Primavera.