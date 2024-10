Milan, l’agente rivela: “Su Pobega anche club di Premier e Liga”

L'agente Patrick Bastianelli è tra gli ospiti della 'Palermo Football Conference' che si sta svolgendo a la Braciera in Villa. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti anche Tommaso Pobega , suo assistito, che è passato in estate dal Milan al Bologna in prestito.

"Su Pobega c'erano parecchie società importanti, sia in Italia che all'estero, in particolare Premier League e Liga. Però è andato dritto su Bologna, dove c'è Italiano che l'ha già allenato allo Spezia e col quale ha fatto una stagione da 6 gol. Quindi primo motivo il mister, poi parliamo di una società seria. Tommaso è l'esempio del percorso di un giocatore, lo seguo da quando è piccolo ed è cresciuto in una società dilettantistica, arrivando poi al Milan. Lì non era il giocatore di oggi, e ha deciso di giocare con continuità e fare la Lega Pro. L'anno dopo ha fatto la B, quello dopo ancora la A con lo Spezia e poi il Torino. È il percorso che determina".