Milan, Plizzari: “Paragone Donnarumma e prestito alla Reggina, vi spiego”

Milan, parla Plizzari

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro Plizzari, portiere della Reggina in prestito dal Milan, ha rilasciato un’intervista a ‘Strill.it’. Il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma e sul prestito in Calabria:

Sul paragone con Donnarumma

“Onestamente mi sembra un confronto esagerato. Lui è uno dei portieri più forti in circolazione. E’ tra i migliori al mondo. Da un lato è un paragone bellissimo, che mi lusinga, ma dall’altro vorrei fare il mio percorso che oggi è totalmente diverso dal suo. Quando iniziavo ad esser accostato a Gigio la cosa mi rendeva felicissimo, tuttavia devo essere obiettivo con me stesso: il paragone non è totalmente giusto. Fare ciò che ha fatto lui credo sia il sogno di ogni ragazzo. Io al momento posso sperarlo”.

Sul prestito alla Reggina

“Io e il Milan abbiamo capito che Reggio Calabria poteva essere la destinazione migliore per me. E’ una piazza molto importante. Poi nella dirigenza c’è un grande ex portiere come Taibi, che mi ha voluto fortemente. Appena mi ha chiamato la Reggina, sono andato a cercare su internet i video sulla città e sui tifosi: mi sono venuti i brividi. Il nostro è un pubblico davvero fantastico”.

