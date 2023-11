Milan, senti Pirlo: “Sapevo di non essere finito. Sarei rimasto, ma..”

Andrea Pirlo, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo trasferimento dal Milan alla Juventus

Ex Milan, le parole di Andrea Pirlo

"Se n'è parlato tanto. Io col Milan ero a scadenza di contratto. In quel periodo ero stato infortunato, ero stato fuori 4 mesi. Io ero convinto a 31 anni di non essere un giocatore finito e avevo chiesto di poter continuare magari con due anni di contratto. Il parere fu contrario, io allora in serenità potei decidere di andare da un'altra parte. Sarei rimasto volentieri al Milan. Ma trovai nella Juventus la società perfetta per fare un altro percorso nella mia carriera".