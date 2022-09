Milan, Pippo: “Felice per lo Scudetto e Pioli è come Ancelotti perché…”

Due stagioni per Pippo nel Milan, con 56 presenze e 2 gol. In rossonero ha vinto una Supercoppa Italiana, una Supercoppa Europea e uno Scudetto, niente male. Oggi era presente all'evento di DAZN per la presentazione del film "Stavamo bene insieme" sul Milan di Carlo Ancelotti negli anni vincenti. Ai giornalisti presenti ha risposto ad alcune domande. Ecco le sue parole: "Il ricordo più bello è l'arrivo a Milanello, l'emozione del primo giorno e la facilità con cui mi sono ambientato, merito di un gruppo sano. Non sono sorpreso da Ancelotti, ma bisogna inchinarsi al più grande allenatore italiano della storia. Non sono sorpreso neanche dello Scudetto vinto dal Milan, perché vedevo che stava lavorando molto bene. Ho fatto i complimenti a Maldini e mi ha fatto veramente molto piacere. Theo Hernandez lo vedo benissimo, da qualche anno è tra i primi tre al mondo, ma Maldini resta unico. Non mi aspettavo invece la vittoria con i giovani, però vedevo che il Milan stava lavorando molto bene: Massara e Maldini hanno lavorato bene sul mercato e Pioli sul campo. Molte società in Italia dovrebbero prendere esempio. Adesso i rossoneri devono cercare di riportare la stessa identità e le stesse certezze anche in Champions League, ma non ho dubbi, conoscendo la mentalità di Maldini e quello che chiederà la società ai giocatori, che il Milan riuscirà a fare bene. Non so cosa ci sia di Ancelotti in Pioli, bisognerebbe viverlo quotidianamente. Da quello che sembra, ha un grande rapporto con i giocatori. Quindi, forse, in questa parte di carattere che lo porta a essere benvoluto. Sicuramente il Milan ora può giocarsela per vincere la seconda Stella, ma ci sono anche altre squadre. Però il Milan certamente può dire la sua". Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>