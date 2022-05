Milan, Pioli: ‘Ai ragazzi ho fatto vedere il video di Kobe: il lavoro non è finito’

Al termine del match tra Milan e Atalanta, terminato 2-0 in favore dei rossoneri, Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni ai media presenti allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro'. Nelle prossime schede, le sue interviste rilasciate ai microfoni di 'DAZN', 'Milan Tv' e in conferenza stampa.