Pioli: “Posizioni diverse, ma principi di gioco sono gli stessi”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine dell'amichevole Real Madrid-Milan, disputatasi nella notte al 'Rose Bowl' di Pasadena (CA - U.S.A.) e terminata 3-2 per i 'Blancos' di Carlo Ancelotti. “Dopo 10 giorni ho visto cose interessanti - ha evidenziato Pioli in conferenza stampa al termine di Real Madrid-Milan 3-2 -. Ad esempio come abbiamo cercato di muovere la palla, la personalità. Che cosa cambierà dallo scorso anno? Occupiamo posizioni diverse ma i principi di gioco sono gli stessi”. Milan, pazza idea per il vice Theo >>>