Milan, Pioli svela: “Leao e Tonali? Appena li ho visti quest’anno…”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, nell'intervista rilasciata a Milan TV ha parlato anche di Sandro Tonali e di Rafael Leao

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Pioli ha parlato tra le tante cose di Rafael Leao e Sandro Tonali: "Come ho beccato subito Leao e Tonali? E' l'occhio di un allenatore. Al primo allenamento li ho visti, mi sono girato verso i miei collaboratori e ho detto loro: 'Porca miseria'. Gli è scattato qualcosa... Ma succede coi giocatori giovani, di talento e con grande disponibilità. E ho trovato veramente giocatori intelligenti, non permalosi. Io sono un rompi... Loro sono stati bravi a capire l'obiettivo. Li ho trovati cambiati dopo la vacanza. Probabilmente ne avevano bisogno per capire tante cose".