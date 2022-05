Milan, Pioli: “Vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato al termine di Sassuolo-Milan la vittoria del 19° Scudetto del Diavolo. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli , tecnico del Milan , ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset' della vittoria del 19° Scudetto dei rossoneri. Pioli, raggiante, può liberare tutta la sua gioia per aver vinto il suo primo titolo da allenatore.

“Dietro allo Scudetto c’è tanta felicità e tanta riconoscenza nei confronti del club che mi ha scelto due anni e mezzo fa. I miei dirigenti sono stati fantastici così come il mio staff e i miei giocatori. Ho allenato un gruppo eccezionale che è andato sopra tutti e sopra tutto".

"Si può aprire un ciclo? Godiamoci la vittoria ma sappiamo che il campionato italiano è sempre più competitivo - ha detto Pioli sul suo Milan -. La Champions League l'abbiamo assaggiata in questa stagione ma siamo il Milan e vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa. Dedico questa vittoria a mio papà che ovunque sarà, sono sicuro che sarà orgoglioso".