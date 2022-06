Milan, Pioli: “Lo scudetto è un punto di partenza” | News

Stefano Pioli, questa mattina, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Noceto da parte del Sindaco Fecci. Per l'occasione, l'allenatore del Milan ha parlato della stagione appena conclusa e di quella che sta per iniziare. Queste le sue dichiarazioni: "Cominceremo lunedì la preparazione con grande entusiasmo perché sappiamo di aver fatto qualcosa di speciale, ma è anche un punto di partenza. Ci sarà competitività in Italia e in Europa, siamo entusiasti di ricominciare. Ilclub poi sa cosa fare". Milan interessato nuovamente ad un calciatore della Lazio? Le ultime.