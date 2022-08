Milan, Pioli: “Rinnovo Leao? Non sono preoccupato, è felice con noi”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato delle trattative per il rinnovo di Rafael Leao. Il portoghese, a suo avviso, è felice in rossonero

Il rinnovo di Rafael Leao è una delle grandi priorità del Milan. Il portoghese è definitivamente esploso nel corso della passata stagione, aiutando i rossoneri a conquistare lo scudetto a suon di gol e assist. Ma Stefano Pioli è preoccupato per questa situazione contrattuale? L'allenatore del Milan, nell'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', afferma che il portoghese è molto felice in rossonero. Queste le dichiarazioni.

"Se manterrà questo livello sì... altrimenti c'è Rebic. Non sono affatto preoccupato dalle vicende contrattuali, si è vede che è felice di stare con noi. Potenzialmente è un campione, per forza e capacità di saltare l'uomo. Ha tanti gol nelle gambe, anche più di quelli dell'anno scorso (14 in tutto, ndr). È cresciuto tanto senza palla, ora deve riuscire a occupare meglio l'area".