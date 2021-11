Milan, Pioli: “Rinnovo? C’è la volontà di proseguire insieme. Su Ibra…” | PM News

Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo aver ricevuto il premio Liedholm, ha parlato ai nostri microfoni. Ecco cosa ci ha detto

Sul rinnovo : "Con il club sono in piena sintonia, abbiamo trovato una grande sinergia nel lavorare insieme. C'è la volontà da entrambe le parti di continuare a lavorare insieme".

Sul mercato di gennaio : "Credo che dovremo essere bravi a recuperare i giocatori come stiamo facendo. Spero dopo la sosta di avere la maggior parte del gruppo a disposizione. L'organico è di alto livello, abbiamo cominciato bene la stagione ma dovremo essere bravi a continuare su questo livello".

Sul rapporto con il Milan : "Credo che il rapporto tra me il Milan stia continuamente crescendo. Ho sentito da subito l'energia giusta e sto sentendo grandi motivazioni. Dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare con questa umiltà e questa continuità. Ci aspettano sfide difficili ma se avremo questa voglia e determinazione potremo fare bene".

Sulla Fiorentina e Astori: "Davide aveva gli stessi valori di un uomo di sport corretto, saggio e generoso. Giocare contro la Fiorentina per me non sarà una partita normale, rimarrà un match difficile contro una squadra che gioca bene. Proveremo a prepararla bene".