Milan, Brambati: “Con chi si confida dopo la partita Pioli?”

"Non vorrei essere stato l'uccello del malaugurio. Lo avevo detto che dopo il PSG c'erano altri stimoli da trovare. L'allenatore doveva essere bravo a tenere alta l'attenzione. Non puoi fare un primo tempo grande e poi un secondo completamente diverso. Sia col Napoli che col Lecce potevi chiudere la pratica dopo i primi 45' e non lo hai fatto. Non so cosa succede. Come Pioli ci dice che non ha idea, credo che non abbia neanche idea di questa metamorfosi del Milan da un tempo all'altro. Guarda il caso lui e Garcia non sono assititi da uomini di calcio e sono in crisi allo stesso modo. Garcia era l'uomo sbagliato, ma lui come Pioli è un tecnico solo. Con chi si confida dopo la partita Pioli? Con Moncada? Manca un elemento che viene dal mondo del calcio e possa dialogare col tecnico. Sono due allenatori soli e non sanno con chi confrontarsi. Non è una giustificazione, però conta".