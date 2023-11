Novellino: “Contento per Pioli, il Milan sarà protagonista”

Walter Novellino , ex calciatore tra le altre del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb e ha detto la sua su Stefano Pioli e sulla sua squadra, elogiando il tecnico emiliano. Novellino ha esordito dicendo: "La vittoria del Milan contro il PSG ? Sono contento per Pioli , è una persona perbene e un ottimo allenatore". "La squadra è comunque ben costruita e sarà protagonista" ha aggiunto.

Walter Novellino, nativo di Montemarano, oggi allenatore senza panchina dopo l'ultima esperienza alla Juve Stabia in Campania, ha allenato squadre come Napoli, Torino, Sampdoria, Palermo e Avellino. Nella sua carriera da calciatore, oltre alla maglia rossonera, ha vestito le maglie di Torino, Cremonese, Empoli, Perugia e Ascoli, prima di ritirarsi con la casacca del Catania. In Italia, tra Serie A, Coppa Italia e Serie B, vanta 381 presenze arricchite da 40 reti. LEGGI ANCHE: #PioliOut? I pro e i contro sul cambio in panchina nel Milan >>>