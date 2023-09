Milan, Pioli: “Arriviamo da una delusione forte, ma c’è voglia di far bene”

Sulla Champions League: "Abbiamo avuto le nostre esperienze e conosciamo bene questo tipo di competizione. Una cosa che, qualche anno fa, molti di noi erano alle prime armi. Quindi l'esperienza ci ha insegnato che ogni singola partita va affrontata al meglio, giocando un calcio di qualità. Per qualità non si intende solo la tecnica pura, ma l'attenzione, la determinazione e l'intensità. A questi livelli devono essere massimali. Soprattutto in un girone tosto come il nostro, che è impegnativo e difficile. Il nostro obiettivo è quello di superare il turno".

Sul Newcastle: "Una squadra inglese, molto energica, intensa e fisica. La chiave sarà pareggiare il loro livello di intensità e fisicità e sperare di avere quella qualità in più che ti serve per vincere partite così complicate".

Sul ritorno di Tonali: "Credo che sarà una serata molto particolare per Tonali. Per noi, per i suoi compagni e per me sarà un piacere ritrovarlo ed abbracciarlo. Perché abbiamo fatto un percorso che ci ha visti vittoriosi, che ci ha visti crescere insieme. Un ragazzo che ha sempre dato tutto alla squadra, a me, ai suoi compagni. Quindi lo abbracceremo con piacere e molto affetto". Milan-Newcastle, Pioli fa marcia indietro sulle scuse ai tifosi >>>

